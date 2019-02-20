Pekin'de İran-Çin ilişkileri masaya yatırıldı

İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, İran-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı başta olmak üzere Çinli elitlerle buluştu.

İran’ın Pekin’deki Büyükelçiliği'nde yapılan toplantıda ev sahibi Çin’e yaptığı misafirperverliğinden dolayı teşşekür eden Laricani, iki ülke ilişkilerinin önemine değinerek bunun zedelenmeyeceğini belirtti.

İran-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı da, İran ile ikili ilişkilerin Ulusal Halk Kongresi için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Söz konusu toplantıda, İran’la yapılan nükleer anlaşma, İran’dan petrol alımı ve ikili ticari ilişkiler konuşuldu.

Laricani'nin üç günlük Pekin ziyareti çerçevesinde Çinli üst düzey yetkililerle karşılıklı ilişkileri görüşmesi bekleniyor.

Ali Laricani'ye Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ekonomi Bakanı Farhad Dejpasand, Petrol Bakanı Bijen Zengene, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Feridun Hasanvand ile Bütçe ve Planlama Komisyonu Başkanı Gulamrıza Tacgerdun eşlik ediyor.