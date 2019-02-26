İran: Döviz rezervlerimiz iyi bir seviyede

Merkez Bankası Genel Kurulu’nun 58. Oturumu’nda konuşan Abdunnasır Himmeti, “Düşman, İran ekonomisini ciddi bir şekilde zayıflatmak için planlar yapmıştır. Döviz piyasası da bunların en başında geliyor. Merkez Bankası piyasanın huzur ve istikrarı için çaba sarfediyor” dedi.

“Düşman karşısında dik bir duruş sergilememiz gerekiyor. İstatistiklere göre, attığımız adımlar başarıyla sonuçlanmıştır” diyen Himmeti, sözlerine şöyle devam etti: 7 ay önce en sert yaptırımlara maruz kaldığımız zamandan itibaren Merkez Bankası Başkanılığı görevine atandığım. Bu süre içerisinde döviz kuru sadece yüzde 12 yükseldi. Oysaki ABD Başkanı, milli paramızı yokedeceklerini iddia ediyordu.

İran’ın döviz rezervlerinin iyi bir durumda olduğunu belirten Himmeti, “Döviz piyasasında huzur ve isikrar var. Gelirlerimiz de her geçen gün daha çok artıyor” diye konuştu.