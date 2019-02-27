Şeyh İsa Kasım'dan Kum kentine ziyaret

Bahreyn’in önde gelen Şii din alimlerinden Ayetullah Şeyh İsa Kasım, Kum kentine ziyarette bulundu. Ayetullah İsa Kasım, burada Büyük Şii Taklit Mercii Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi ile görüştü.

Bahreyn Şii Liderinin tedavi süreci hakkında bilgi edinen Ayetullah Mekarem Şirazi, görüşmede Bahreyn halkını özellikle Ayetullah İsa Kasım’ı sergilediği çabalardan dolayı takdir etti.

Ayetullah Şeyh İsa Kasım da bu görüşmede, Bahreyn’deki Şiiler ve ülkesinin son durumu hakkında bilgiler verdi.

Ayetullah İsa Kasım, tedavi sürecini tamamlamak için Tahran’daki bir hastaneye yatırılmıştı.

Şeyh İsa Kasım, yaklaşık 2 yıl Bahreyn rejimi güçleri tarafından ev hapsinde tutulmasının ardından 2018 yılının Temmuz ayında tevadi için İngiltere’ye gönderilmişti.