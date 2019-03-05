Bahreyn vatandaşlarına yönelik verilen hapis cezaları onaylandı

Bahrain Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Bahreyn Temyiz Mahkemesi, temyiz başvurusunu reddederek, vatandaşlara yönelik verilen cezaları onayladı.

Al Halife Rejimi Yüksek Mahkemesi daha önce 8 vatandaşı sabotaj yapmakla suçlayarak, ömür boyu ve uzun süre hapis cezasına çaptırmıştı.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, davadaki ilk zanlı ömür boyu, beş kişi 15 yıl ve diğer iki sanık da 10 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Uluslararası Af Örgütü daha önce Bahreyn vatandaşlarının ülkenin askeri mahkemelerinde yargılandığına dair yayınladığı bir raporda bu mahkumların hapishanelerde işkence altında olduklarını ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldıklarını bildirdi.

Bu rapora göre, Bahreynli yetkililer vatandaşlara yönelik idam cezası vermeye devam ediyor.