Bu haftaki Tahran Cuma Namazı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Kirmani, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İran halkının ABD’nin aşırı isteklerine karşı dimdik durduğunu belirten Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, “Düşmanlar İslam Devrimi'ni ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlardı, fakat devrimci milletimizin direnişi Amerika’nın itibarının sarsmasına neden oldu.” dedi.

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, İran hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen ABD'nin casus İHA'sı hakkında, "Bu eylem direniş cephesinin daha da güçlenmesine sebep oldu ve küresel istikbarın bölgede hezimete uğramasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan’ın Yemen halkına yönelik yaptığı cinayetlere değinen Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, şunları konuştu:

"Suudiler Yemen girdabında boğuluyor ve kendisini kurtarmak istiyor. Öte yandan BAE’nin Yemenle ilgili yaklaşımında değişiklik söz konusu. Bir kaç gün önce BAE heyeti İran’a ziyarette bulundu."

Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekleme kararını eleştirerek, "Trump bir yandan İran'la müzakere etmeye çalışıyor ve diğer yandan da İran dışişleri bakanına ambargo uyguluyor. Eğer herhangi bir müzakere gerçekleşirse ki kesinlikle söz konusu değil İran tarafından baş müzakerecinin yaptırıma maruz kalan Dışişleri Bakanı Zarif’in olduğunu bilmeleri gerekir. ABD'nin Zarif kararı Washington liderlerinin mantıktan yoksun olduğuna işaret ediyor." açıklamalarında bulundu.

Keşmir krizinde işaret eden Tahran Cuma Namazı geçici hatibi, Yeni Delhi hükümetine seslenerek, "Hindistan Keşmir'de Müslümanlara yönelik şiddetten kaçınmalı. Zira bu Yeni Delhi hükümeti ile bölgenin yararına değil." diye konuştu.