ABD birlikleri bu yaz Suriye'den çekiliyor

AA’nın haberine göre, Washington Türkiye'ye askerlerini bu yaz Suriye’den çekeceği için söz verdiğini bildirdi.

ABD ve Türkiye’nin, Suriye’den çekilme sürecini koordine etmek için oluşturduğu “ortak görev gücü” ikinci toplantısında alınan bu karar Suriye’deki şartlara göre değişebilir.

Toplantıda, ABD’nin Menbiç ve Fırat’ın doğusundaki topraklardan askerlerini çekeceği üzerine odaklandığı aktarıldı.

Halihazırda Suriye’de 2 binden fazla askeri bulunan ABD 2018 yılının sonunda aniden bir karar alarak, bu ülkeden çekileceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra son incelemelerde bu karar değişime uğradı ve 200 ila 400 ABD askerinin Suriye’de kalacağına karar verildi.

ABD'nin üslerden çıkması halinde bunların Suriye'deki YPG'ye geçmesini istemeyen Türkiye, üslerin ya imha edilmesini ya da Türk ordusuna devredilmesini talep ediyor.

Türkiye YPG’yi terör örgütü PKK’nın bir kolu olarak görüyor.