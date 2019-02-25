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25 Şubat 2019 - 15:47

Suriye ordusundan teröristlere karşı geniş çaplı operasyon

Suriye ordusundan teröristlere karşı geniş çaplı operasyon

Suriye ordusu “Hama” vilayeti yakınlarında yeni bir operasyon düzenleyerek, birçok tekfirci teröristi etkisiz hale getirdi.

SANA haber ajansının aktardığı habere göre, Suriye ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerinde teröristlere karşı düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suriye kuvvetleri “Hama” vilayeti yakınlarında teröristlere karşı yeni operasyon düzenledi.

Suriye medyası bu operasyonun Hama’ya bağlı “Mork” kasabasında gerçekleştiniği duyurdu.

Söz konusu operasyon sonucu birçok tekfirci terörist etkisiz hale getirildi veya yaralandı.

Bunlara ilave olarak teröristlere ait biçok roketatarın da Suriye ordusu tarafından imha edildiği belirtildi.

News Code 1876902
Ruya FEREYDUNI

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