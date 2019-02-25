Suriye ordusundan teröristlere karşı geniş çaplı operasyon

SANA haber ajansının aktardığı habere göre, Suriye ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerinde teröristlere karşı düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suriye kuvvetleri “Hama” vilayeti yakınlarında teröristlere karşı yeni operasyon düzenledi.

Suriye medyası bu operasyonun Hama’ya bağlı “Mork” kasabasında gerçekleştiniği duyurdu.

Söz konusu operasyon sonucu birçok tekfirci terörist etkisiz hale getirildi veya yaralandı.

Bunlara ilave olarak teröristlere ait biçok roketatarın da Suriye ordusu tarafından imha edildiği belirtildi.