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17 Mart 2019 - 14:30

Rusya, ABD’yi Venezuella konusunda uyaracak

Rusya, ABD’yi Venezuella konusunda uyaracak

ABD’nin Venezuella Özel Temsilcisi Elliott Abrams’la 19 Mart’ta görüşeceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Caracas’taki meşru yönetime karşı güç kullanımı ve müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda uyaracaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 19 Mart'ta Roma'da ABD'nin Venezuella Özel Temsilcisi Elliott Abrams'la Venezuella'yı görüşeceğini söyledi.

Gazetecilere konuşan Ryabkov "Bu planlı bir görüşme, spontane değil. Karşı tarafa tüm görüşlerimizi aktaracağız. ABD'yi Caracas'taki meşru yönetim üzerinde hukukdışı herhangi bir nüfuzun ve güç kullanımıyla müdahalenin kabul edilemez olduğu konusunda uyaracağız" dedi.

Ryabkov, Venezuellalı partnerleri ile ekonomik faaliyetler nedeniyle Rus şirketlere baskı uygulanması konusunu da gündeme getireceklerini kaydetti.

Sputnik'e göre; Ryabkov, Rusya tarafı olarak görüşmede ısrarla ileriye doğru bir adım atılması gerektiğini belirtip Venezüella içinde diyaloğun sağlanması için ileriye doğru adım atma arayışında olacaklarını vurguladı.

‘CARACAS'LA İŞBİRLİĞİMİZİ KORUMAYA HAZIRIZ'

Ryabkov, "Moskova ile Caracas arasında kesinlikle meşru biçimde yürütülen, geçmişi olan geniş çaptaki işbirliğini her alanda sürdüreceğimizi vurgulayacağız. Bu nedenle bu işbirliğini önlemeye yönelik herhangi bir girişim, Rusya-ABD ilişkilerine ve Rusya'nın diğer ülkelerle olan ilişkilerini doğrudan etkiler. Bu tarz eylemler mutlaka fark edilecektir, bu eylemlerin sonuçları geniş kapsamda bakılacak olursa elbette olumsuz olacaktır. Ancak Caracas'la işbirliğimizi korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu ABD'li yetkililere ileteceğimiz sinyallerden biri" dedi.

News Code 1877405
Azar MAHDAVAN

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