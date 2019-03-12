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12 Mart 2019 - 10:15

ABD, tüm diplomatlarını Venezuela'dan çekiyor

ABD, tüm diplomatlarını Venezuela'dan çekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki tüm ABD'li diplomatları çekme kararı aldıklarını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, twitter hesabında paylaştığı bir yazıda Amerikan diplomatların Venezuela’dan çekme kararı aldıklarını duyurdu.

“ABD, bu hafta içerisinde kalan diğer diplomatlarını Venezuela’daki Büyükelçiliğinden çekecek” ifadesinde bulunan Mike Pompeo, Venezuela’daki durumun kötüleştiğinden dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Pompeo paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi: Diplomatların Büyükelçilikte kalması ABD’nin Venezuela’ya yönelik politikasini kısıtlayacak.

Venezuella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, bir Aydan uzun bir süre önce ABD desteği sayesinde Nicolas Maduro'nun meşruiyetini sorgulayarak, kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan etmişti.

Öte yandan ABD de Venezuela ordusunu Maduro’ya karşı darbe oluşturmaya teşvik edip bu ülkeye yönelik askeri saldırı senaryosunu da reddetmemiştir.

News Code 1877297
Ruya FEREYDUNI

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