El-Husi: Şükürler olsun Amerika ve İsrail'in kölesi değiliz

Almasirah’ta yer alan habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün yaptığı açıklamalarda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

El-Husi, “Apaçık bir düşman olan İsrail’in Yemen savaşında parmağı var. Yemen’e düzenlenen saldırıların nedeni bizim onların projelerine uymamamızdır. Varşova Zirvesi, onların Yemen karşıtı planlarını ortaya koydu. Şükürler olsun biz Amerika ve İsrail'in kölesi değiliz. Onların Yemen’e karşı kin beslemelerinin sebebi bizim ümmetimize sadık kalmamızdan kaynaklanıyor” dedi.

Ensarullah Hareketi Lideri, “Varşova Zirvesi, Siyonist düşmanla ortaklık etmek ve onlarla ilişkileri normaleştirmek amacıyla yapıldı. İşgalcilerle ilişkileri normalleştirmek işgali meşru olarak görmek anlamına geliyor. İsrail’le diplomatik ilişki kurmak işgalcilere karşı mücadele veren ülkelere ihanettir” diye konuştu.