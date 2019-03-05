Pekcan'dan Trump'ın Türkiye kararına tepki

Bakan Pekcan, Trump'ın Türkiye'yi ekonomisinin 'gelişmiş' olmasını gerekçe göstererek, gelişmekte olan ülkelere tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Programı'ndan çıkarma kararına tepki gösterdi.

Sputnik'e göre, Twitter hesabından açıklama yapan Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

​2018 yılı 11 aylık döneminde ABD'nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta TR 1.74 milyar dolarlık ve %8.2'lik payla 5. tedarikçi ülkedir.

Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.

​Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."