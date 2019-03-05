Dolarda son durum

Dolar kuru, beklentilerin altında gelen Şubat ayı enflasyon rakamları sonrası her iki yönlü dalgalı bir seyir izledi.

Aylık 0.16 gelen TÜFE sonrası kur önce 5.37'li seviyelere inse de sonrasında kademeli olarak tırmanışa geçerek 5.40 üzerini test etti. Dolar/TL akşam saatlerinde yeniden yönünü aşağı çevirerek 5.38 dolaylarında dengelendi.

Piyasalar, verileri olumlu karşılarken analistler TL'deki satış baskısının bu seyrin devam etmesi halinde Haziran öncesine çekilecek bir faiz indirimi olabileceğini belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere TCMB, önceki toplantısında"veri odaklı bir para politikası" söyleminde bulunmuş ve piyasalar özellikle enflasyon cephesindeki gelişmeleri yakından izlemeye başlamıştı.

Enflasyon ve dış ticaret dengesinin belli olmasının ardından içeride bu hafta TCMB'nin PPK toplantısından yakalanacak ipuçları izleniyor. Dışarıda ise jeopolitik risklerin yanı sıra gelişen ülke paralarının değerlenmesine yol açan ABD - Çin ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin S-400 alımı kararı sonrası ABD ile ilişkilerin seyri takip ediliyor.

5 Mart dolar kuru 5.38 üzerinde açılırken, euro 6.10 üzerinde seyrediyor. Sterlin ise düşüşe geçerek 7.08 dolaylarında işlem görüyor.