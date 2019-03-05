Berhem Salih'ten "Ruhani'nin Irak ziyareti" açıklaması

Sumerria News’un aktardığı habere göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yakın gelecekte Bağdat’a yapacağı ziyaretinin önemli olduğunu belirtti.

İranlı yetkililerle çok derin müzakereler yapıyoruz ve Ruhani’nin ziyareti bizim için çok önemlidir.” ifadesini kullanan Salih, ülkesinin bu ilişkileri sürdürmek istediğini açıkladı.

Berhem Salih, İran’ın Irak’ta DEAŞ’la mücadeledeki rolünün önemine vurgu yaparak, İran ile ilişkilerin ortak çıkarlara dayandığına dikkati çekti.

Iraklı yetkili ilaveten İran’la olan ilişkilerinin Arap ülkelerine karşı olmadığını savundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önümüzdeki hafta üst düzey siyasi ve iktisadi bir heyetin eşliğinde Irak’a gidecek.