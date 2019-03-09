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9 Mart 2019 - 10:06

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 16 yaralı

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda biri polis 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda biri polis 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Musul İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı Mahmut el-Cubburi yaptığı açıklamada, Musul kent merkezindeki bir lokanta önünde park halindeki bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, saldırıda biri polis 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bilgisini veren Cubburi, aracın kim ya da kimler tarafından park edildiğinin bilinmediğini ve bölgeye gelen güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

News Code 1877207
Azar MAHDAVAN

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