Ruhani'den Astana sürecinin önemine vurgu

Toplu açılış törenine katılmak üzere Gilan eyaletinde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani Reşt kentinde konuşma yaptı.

İslam Devrmimi’nin ilk gününden beri İran’a çeşitli yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Ruhani, “Fakat şimdi bazı ABD müttefikleri, tüm bölge, Doğu Asya ve Afrika, neredeyse Latin Amerika’nın hepsi ve Kanada ile Meksika hatta ABD içinde bile bu yaptırımlara karşı çıkıyorlar.” dedi.

Gilayn Eyaleti İdari Konsey toplantısında konuşan Ruhani sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemlerde bölgede birçok başarıya imza attık, bögemiz çok hassas durumda. Ortadoğu tarihinde ilk defa, İran, bölgenin güvenliği özellikle Suriye konusunda ciddi şekilde rol oynadı. Bugün bu süreç üç ülke İran, Rusya ve Türkiye tarafından devam ediyor.”

Ruhani, Suriye konulu Astana Zirvesi'nde İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye krizinin çözümünde ana rol oynadığını belirterek, “Şimdi neredeyse herkes bunu kabul ediyor ve hatta üç ülkeye katılmak isteyen bazı bağımsız ülkeler bile var.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, bölgede İran'ın terörle mücadele alanında imza attığı zaferlerin büyük önem taşıdığını kaydetti.