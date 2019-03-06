Ruhani: ABD'nin ekonomik savaşından korkmuyoruz

Toplu açılış törenine katılmak üzere Gilan eyaletinde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani Lahican kentinde halka hitap etti.

Ülkenin çok kritik ve hassas bir durumda olduğunu belirten Ruhani, "İran halkı bu sene tarihi sınamalarda büyük zaferler elde etti. İran düşmanları bu yıl ülkeyi yenmek için çok uğraştı, fakat büyük milletimiz vatan düşmanlarının tüm baskılarına karşı koydu." dedi.

İran düşmanının emellerine ulaşmadığını açıklayan Ruhani, onların halk için sorunlar yaratmasına rağmen amaçlarına ulaşmayacağını kaydetti.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Normal bir durumda değiliz, ekonomik ve psikolojik bir savaş halindeyiz. Düşmana karşı bir savaşta olduğumuzu inanmalıyız. Tüm İranlılar geri çekilmenin İran ulusunun tarihsel kazanımlarını kaybetme anlamına geldiğini iyi biliyorlar.

Düşmanla olan problemimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran’ın kırk yıl öncesine dönmesi talebidir. Biz de geri dönmeyeceğimizi söylüyoruz. İlerleme, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi yoluna devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin ekonomik ve psikolojik savaştan korkmadığını vugulayarak, "ABD ile olan ihtilafımız hakkında ne müzakere edilir ve ne de uzlaşıya varılır." açıklamasında bulundu.

Bu gün temeli atılacak İran ve Azerbaycan arasındaki Reşt-Astara Demiryolu Projesi’nin önemine değinen Ruhani, "Bu, Afrika, Asya, Doğu ve Kuzey Avrupa'daki onlarca ülkeyi birbirine bağlayan önemli bir demiryolu projesidir." ifadesini kullandı.

"Şu anda Azerbaycan, Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan ile en iyi ilişkilere sahibiz ve komşu ülkelerle bu dostane ilişkileri devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Reşt- Astara Demiryolu Projesi’nin Azerbaycan hükümetinin sağlayacağı katkılarla yürütüleceğini dile getirdi.