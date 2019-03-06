Nuceba: Amerika, hiçbir şeyi değiştiremeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı dün (Salı) yaptığı açıklamada; Nuceba Hareketi'nin terör listesine eklendiğini ve bu İslami direniş hareketine ve genel sekreteri "Şeyh Ekrem El-Kaabi" ye karşı bazı yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Irak el-Nuceba Hareketi sözcüsü Haşim el-Musevi, ABD'nin bu müdahaleci eylemine cevaben yaptığı açıklamada; "Bu hareketin genel sekreterinin terörizmle suçlanması, Irak İslami Direnişi'nin terörle mücadele ve ulusal egemenliği savunma konusundaki iradesini etkilemeyecek aptalca bir girişimdir." diye belirtti.

Haşim el-Musevi, Nuceba Hareketi'nin ekonomik ve finansal faydalar peşinde olmadığını belirterek şöyle dedi: "Dünyadaki hiçbir kudret, bu halk hareketinin gücünü ele geçiremez ve konsolosluktaki birinin testere ile öldürülmesini destekleyen devletin kararları, direniş hareketinin yanında hiçbir itibara ve değere sahip değildir."

Kaynak: Rasthaber