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6 Mart 2019 - 20:12

Nuceba: Amerika, hiçbir şeyi değiştiremeyecek

Nuceba: Amerika, hiçbir şeyi değiştiremeyecek

Irak el-Nuceba Hareketi sözcüsü, "ABD’nin bu harekete yaptırım uygulaması, psikolojik bir savaştır ve gerçeklik alemindeki hiçbir şeyi değiştiremeyecektir." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün (Salı) yaptığı açıklamada; Nuceba Hareketi'nin terör listesine eklendiğini ve bu İslami direniş hareketine ve genel sekreteri "Şeyh Ekrem El-Kaabi" ye karşı bazı yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

Irak el-Nuceba Hareketi sözcüsü Haşim el-Musevi, ABD'nin bu müdahaleci eylemine cevaben yaptığı açıklamada; "Bu hareketin genel sekreterinin terörizmle suçlanması, Irak İslami Direnişi'nin terörle mücadele ve ulusal egemenliği savunma konusundaki iradesini etkilemeyecek aptalca bir girişimdir." diye belirtti.

Haşim el-Musevi, Nuceba Hareketi'nin ekonomik ve finansal faydalar peşinde olmadığını belirterek şöyle dedi: "Dünyadaki hiçbir kudret, bu halk hareketinin gücünü ele geçiremez ve konsolosluktaki birinin testere ile öldürülmesini destekleyen devletin kararları, direniş hareketinin yanında hiçbir itibara ve değere sahip değildir."

Kaynak: Rasthaber

News Code 1877162

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