Nuceba: ABD Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ı silahlandırıyor

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Irak Nuceba İslami Direniş Hareketi Sözcüsü Nesr eş Şemri, bir açıklama yaprak, halihazırda ABD’nin ülkenin farklı bölgelerinde 11 üsse sahip olduğunu söyledi.

Şemri, söz konusu üslerde hareketlilik devam ettiğini belirerek, “ABD’lilerin terör örgütü DEAŞ’ın silahlandırmasında parmağı olduğunu kanıtlayan belgelere sahibiz.” dedi.

Nesr eş Şemri, şu anda en donanımlı ABD askeri üssünün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bulunduğunu söyledi.