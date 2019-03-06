Tahran'da İran-Irak ilişkileri değerlendirildi

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Helbusi ile görüştü. Karşılıklı ilişkilerin ele alındığı görüşmede, ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Tahran-Bağdat ilişkilerine ilişkin Şemhani, “İran ve Irak arasındaki bölgesel, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin genişletilmesi iki ülkenin gelişimi ve kalkınması için stratejik bir fırsat oluşturmaktadır.” dedi.

Şemhani, “İki ülke ekonomik, ticari ve enerji konusunda yapıcı çalışmalar yürütüp İran ve Irak halkı için barış ve refah sağlayabilir.” ifadesini kullandı.

Amerikan birliklerinin bölgedeki varlığının uzun vadede bölgeye tehdit oluşturacağını söyleyen Şemhani, “ABD terörizmi yönetip araç olarak kullanmak için tüm askeri ve istihbarat yeteneklerinden yararlanmıştır.” açıklamasını yaptı.

Şemhani ayrıca, “Terör örgütü DEAŞ’ın Irak'a saldırdığı dönemde ABD'nin kriz zamanlarında diğer insanlar ve hükümetleri teröristlere karşı savunmaya hazır olmadığını gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yakında yapacağı Bağdat ziyaretine dair Şemhani, bunun ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Iraklı yetkili de bu görüşmede, ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarını eleştiererek, “Hiçbir ülkeye Irak toprakları üzerinden diğer ülkelere saldırı yapmasına izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.