İranlı yönetmenin savaşı anlatan filmi Bağdat'ta

İranlı yönetmen Muhammed Rıza Fertusi’nin yazıp yönettiği “Anne, Benim Yusuf” adlı eser Bağdat’ta düzenlenen “Irak Sinema Günleri” kapsamında gösterildi.

1982 Ahvaz doğumlu Fertusi’nin yaptığı ilk uzun metrajlı film, İran-Irak Savaşı yıllarında geçmekte ve başrollerinde Abbas Gazali ile Zehra el-Rabii gibi ünlü Iraklı aktörler yer almaktadır.

Arap dilindeki filmin özeti şu şekilde: “İran'a karşı savaşa katılmak istemeyen Yusuf adlı Bağdatlı bir genç, Baas ordusu tarafından tutuklanır ve bir süre sonra ortadan kaybolur.”

Bağdat'taki Ulusal Tiyatro Merkezi'nde yapılan gösterimde Irak Sinema ve Tiyatro Dairesi Başkanı İkbal Naim, yönetmen Muhammed Rıza Fertusi ve ülkedeki sinema camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sözü geçen film geçenlerde ABD, Brezilya ve Meksika'da düzenlenen festivallerde gösterilmişti.