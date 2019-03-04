İran'da yapılan ilk Arap filminin çekimleri tamamlandı

Senaristliğini ve yönetmenliğini Habip Bavi Sacid’in yaptığı “Sami” adlı filmin ülkenin Huzistan eyaletinin farklı bölgelerindeki çekimleri tamamlandı.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde yaşayan Arap halkının kültür ve geleneklerini yansıtan uzun metrajlı film, 120 yıllık İran sinemasında yapılan ilk Arap filmi olarak sayılıyor.

Dram türündeki “Sami” filmi, eşini 20 yıl önce kaybeden ve bu olayı unutmayan bir adamın hikayeni anlatıyor.

Filimin oyuncu listesinde Alireza Şoca Nuri, Said Nagravi, Seyyid Muhammed Almahdi, Şahroh Sihiravi ve Emine Abyat gibi isimler bulunuyor.