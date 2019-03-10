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10 Mart 2019 - 20:37

Güçlü ilişkilerimiz İran, Irak ve bölgenin yararınadır

Güçlü ilişkilerimiz İran, Irak ve bölgenin yararınadır

Dışişleri Bakanı Zarif, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin hem her iki ülke hem de tüm bölge için yararlı olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yapması beklenen Irak ziyaretinin önemine dikkati çekti.

Zarif, attığı tweette şunları kaydetti: Cumburbaşkanı Ruhani’nin 3 günlük ziyaretinden önce Irak’ta bulunmaktayım. Bu üst düzey ziyaretin programları şunlardan ibarettir: Siyasi, dini, ekonomik ve sivil toplum liderleriyle Bağdat, Kerbela ve Necef'te bir araya gelmek. Bölgesel, siyasi ve ekonomik alanlarda bazı anlaşmaların imzanlanması. Güçlü ilişkilerimiz İran, Irak ve bölgenin yararınadır.

News Code 1877258

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