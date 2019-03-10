İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yapması beklenen Irak ziyaretinin önemine dikkati çekti.
Zarif, attığı tweette şunları kaydetti: Cumburbaşkanı Ruhani’nin 3 günlük ziyaretinden önce Irak’ta bulunmaktayım. Bu üst düzey ziyaretin programları şunlardan ibarettir: Siyasi, dini, ekonomik ve sivil toplum liderleriyle Bağdat, Kerbela ve Necef'te bir araya gelmek. Bölgesel, siyasi ve ekonomik alanlarda bazı anlaşmaların imzanlanması. Güçlü ilişkilerimiz İran, Irak ve bölgenin yararınadır.
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