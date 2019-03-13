Dolar yatay seyrediyor

Dolar karşısında geçen hafta değer kaybı yaşayan TL, gelişen ülke paralarının değer kazanmasına rağmen değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar/TL'de yaşanan dalgalanma dar bir aralıkta yaşansa da 2019 başından bu yana TL'nin değer kaybı yüzde 3'ü aştı, öte yandan diğer gelişen ülke paraları yüzde 5 - 8 arasında değer kazandı. TL'nin kaybının sınırlı kalmasına Fed cephesinden gelen mesajlar ve ABD'deki tarım dışı istihdam verileri etkili oldu.

Analistler, seçim sürecinin yanı sıra, olumsuz ekonomik göstergeler, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ve TCMB'nın sıkı para politikası vurgusuna rağmen yılın ikinci çeyreği için beklenen faiz indirimleri etkili oldu.

Bununla birlikte yurt içi yerleşikler 6 aydır dolar almaya devam ediyor. Enflasyondaki artış ve ekonomideki soğumanın yerellerin dövize yönelmesine etkili olduğunu belirten uzmanlar, bunun TL üzerinde satış baskısı yarattığını belirtiyor. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 100 milyar doları aşarak tarihi rekora oynuyor.

Dolar kuru 13 Mart'ta 5.4565 ile başladı. Euro ise 6.16 üzerinde işlem görüyor.

Brexit anlaşmasının revize edilmiş hali dün İngiltere parlamentosunda oylandı ve Theresa May'in anlaşması reddedildi. İngiltere ve AB arasında anlaşmasız bir boşanma mı olacağı yoksa muhalefet lideri Corbyn'in yeni referanduma desteğine dönük bir yol mu izleneceği merak ediliyor.

Parlamento, 29 Mart'ta anlaşma yapmadan ayrılmayı oylayacak ve bu da reddedildiği takdirde Perşembe günü Brexit'in ertelenmesi oylanacak. Sterlin bu gelişmeler öncesi 7.16 üzerinde.

Brexit sürecindeki gelişme Avrupa ekonomisi ve küresel yansıması açısından Türkiye adına da büyük önem taşıyor.