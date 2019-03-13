Suriye'den teröristlere karşı geniş çaplı operasyon

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Suriye ordusu İdlib’in güneyinde yeni bir operasyon düzenleyerek, teröristlerin “Sakik”, “Han al-Sabil”, “Hovin”, “Al-Salihiye”, “Maar Harama” ve “Al-Tamanah” köylerindeki mevzilerini imha etti.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre, askeri bir kaynak ordu birliklerinin İdlib'in güneyi Hbayt Bölgesinde Nusra Cephesinin mevki ve karargahlarının füzelerle hedef alınıp muhtevalarıyla imha edildiklerini belirtti.

Suriye ordusuna bağlı birlikler gündelik olarak roket ve füze vasıtasıyla teröristlerin İdlib ile Hama'nın yakınındaki mevzilerini hedef alıyor.