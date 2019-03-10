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10 Mart 2019 - 10:44

Suriye ordusu "Hama"da ilerliyor

Suriye ordusu "Hama"da ilerliyor

Suriye ordusunun “Hama” vilayetinin kuzeyinde bulunan tekfirci teröristlere karşı düzenlediği operasyon sonucu çok sayıda terörist etkisiz hele getirildi.

SANA haber ajansının aktardığı habere göre, Suriye ordusuyla direniş güçlerinin tekfirci teröristlere karşı art arda yaptığı operasyonlar durmadan devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suriye ordusu, Hama vilayetinin kuzeyinde yer alan “Tal al-Saher” bölgesindeki teröristlere karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonun ardından Suriye direniş güçleriyle teröristler arasında şidettli çatışma meydana geldi.

Suriye medyası bu çatışma sırasında birçok tekfirci teröristin etkisiz hele getirildiğini aktardı.

News Code 1877241
Ruya FEREYDUNI

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