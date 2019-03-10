Suriye ordusu "Hama"da ilerliyor

SANA haber ajansının aktardığı habere göre, Suriye ordusuyla direniş güçlerinin tekfirci teröristlere karşı art arda yaptığı operasyonlar durmadan devam ediyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suriye ordusu, Hama vilayetinin kuzeyinde yer alan “Tal al-Saher” bölgesindeki teröristlere karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Söz konusu operasyonun ardından Suriye direniş güçleriyle teröristler arasında şidettli çatışma meydana geldi.

Suriye medyası bu çatışma sırasında birçok tekfirci teröristin etkisiz hele getirildiğini aktardı.