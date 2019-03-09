Suriye ordusundan "Nusra Cephesi"ne karşı geniş çaplı operasyon

Youm7 gazetesinde yer alan habere göre, Suriye ordusu yeni bir operasyon düzenleyerek, İdlib’in güneyinde bulunan Nusra Cephesi’ne bağlı tekfirci teröristlerin mevzilerini hedef aldı.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Suriyeli kuvvetlerin “Han Şayhun” ile “Kafr Zita” bölgelerine düzenlediği füzeli ve topçu saldırılar sonucu birçok teröristin etkisiz hale getirildiği veya yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusuna bağlı kuvvetler ayrıca teröristlerin İdlib’in güneyinde yer alan “Han al-Sabil”, “Maar Şamarin” ve “Doğu Deir ez-Zor” bölgelerindeki mevzilerini de hedef aldı.