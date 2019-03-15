İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e dün gece atılan iki roketin ardından İsrail uçakları Gazze'de farklı noktaları havadan bombaladı.

CNN Türkçe'ye göre, bombalanan noktalar arasında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na bağlı deniz polisine ait noktalar olduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda olası can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.