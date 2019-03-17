Avrupa'nın INSTEX mekanizması tüm AB'yi kapsamalı

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe Avrupa Birliği tarafından kurulacak Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde bazı Avrupalı yetkililerle söz konusu mali mekanizmayı görüştüklerini anlatan Falahatpişe, “Birçok Avrupa ülkesi hala bu kanala katılmayı erteliyorlar e sırf Almanya, Fransa ve İngiltere bunu uygulamak istiyor. Bu ülkeler özellikle nükleer görüşmeler sırasında, ABD ile özel ilişkilere sahip olduğunu göstermiştir.” dedi.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Falahatpişe, “Bu mali kanal sadece üç ülkeyi kapsamamalı. İran olarak INSTEX mekanizmasının tüm Avrupa Birliği'ni içermesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Falahatpişe, İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın INSTEX mekanizmasına katılma tutumunu eleştirerek, “INSTEX’in tüm beklentilerimizi karşılamamasına rağmen, Avrupalıların bu yönde attığı her adımın ABD’nin tek taraflılığına karşı bir darbe olduğuna inanıyoruz.” diye konuştu.