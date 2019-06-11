Avrupa'nın ödeme mekanizması yakın gelecekte yürürlüğe girecek

Alman Devlet Televizyonu 1. Kanalı'na göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran ve Avrupa arasında ticareti kolaylaştıracak mali mekanizma INSTEX’in yakın gelecekte faaliyete gireceğini bildirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün İran’a gelen Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirerek, AB'nin İran’la ekonomik işbirliğini sürdürmeye çalıştığına dikkati çekti.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ardından uyguladığı yaptırımları bertaraf etmek ve İran ile ticaret yapmak amacıyla "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması hazırlıyor.

Heiko Maas Tahran'da İran nükleer anlaşmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek taraflara anlaşmayı koruma çağrısı yapmıştı.