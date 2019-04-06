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6 Nisan 2019 - 11:58

İran'dan ABD'ye 'terör listesi' tepkisi

İran'dan ABD'ye 'terör listesi' tepkisi

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı, Wall Street Journal gazetesinin Trump hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' olarak tanımlayacağı yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Donald Trump hükümetinin İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlayacağı yönündeki iddiasına tepki gösterdi.

Falahatpişe, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Eğer ABD, Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine eklerse, biz de Amerikan askerlerini kara listedeki DEAŞ’li teröristlerin yanına ilave edeceğiz." dedi.

News Code 1877741
Muhammed BURHAN

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