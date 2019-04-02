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2 Nisan 2019 - 15:51

ABD'den Türkiye’ye yönelik F-35 kararı

ABD'den Türkiye’ye yönelik F-35 kararı

Türkiye'den, Rusya'dan alacağı S-400 teslimatından vazgeçmesini isteyen ABD Savunma Bakanlığı, o zamana kadar F-35 sevkiyatıyla ilgili ekipmanın teslimatını durdurduğunu duyurdu.

TRT'ye göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının kabul edilemez olduğunu öne sürerek, S-400 teslimatından vazgeçene kadar, Türkiye'nin F-35'lerin operasyonel kabiliyetlerine dair sevkiyat ve faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

Summers, Türkiye ile konuya dair diyaloğun sürdüğünü de sözlerine ekledi ancak Türkiye'nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariği üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Washington yönetimi, F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alınması için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

News Code 1877665
Azar MAHDAVAN

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