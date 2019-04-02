ABD'den Türkiye’ye yönelik F-35 kararı

TRT'ye göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının kabul edilemez olduğunu öne sürerek, S-400 teslimatından vazgeçene kadar, Türkiye'nin F-35'lerin operasyonel kabiliyetlerine dair sevkiyat ve faaliyetlerin askıya alındığını açıkladı.

Summers, Türkiye ile konuya dair diyaloğun sürdüğünü de sözlerine ekledi ancak Türkiye'nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariği üzerinde çalıştıklarını da söyledi.

Washington yönetimi, F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesinin askıya alınması için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.