İran Meclisinden Dışişleri Bakanı Zarif'in istifasına inceleme

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Hişmetullah Falahatpişe Mehr Haber Ajansı’yla paylaştığı kısa bir bilgide Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in dünkü istifasına işaret ederek, “Sayın Zarif’in istifasını bugün komisyon üyelerinin bir araya geleceği oturumda masaya yatırıp inceleyeceğiz.” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif dün gece İnstagram hesabında paylaştığı bir yazıda görevini bıraktığını açıklamıştı.

Zarif ilaveten onaylanıp onaylanmadığıyla ilgili daha net bir bilgi ortada olmayan istifasında İran milletiyle tüm yetkilileri takdir ederek 67 ay boyunca bulunduğu görevdeki eksiklikleri dolayısıyla özür dilediğini bildirmişti.