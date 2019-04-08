İran Milli Güvenlik Başkanı Moskova'ya gidiyor

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, Astana süreci garantör ülkeleri tarafından ilki düzenlenecek Milli Güvenlik Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Moskova'ya gidecek.

Falahatpişe'nin Moskova ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde karşılıklı ilişkiler ve güncel konuların masaya yatırılması da bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi son günlerde Türkiye, Rusya ve İran'ın önümüzdeki 25-26 Nisan tarihlerinde Suriye konusunu görüşmek için ülkenin başkenti Nursultan'da bir araya geleceğini açıklamıştı.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.