Hollanda AB destekli mekanizma INSTEX'e yatırım yapmaya hazır

İran ve Avrupa arasında ticareti kolaylaştıracak mali mekanizma INSTEX’in Alman yöneticisi Per Fischer’in Tahran ziyareti arifesinde Hollanda hükümeti bu mali kanalına yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hollanda hükümeti ülkedeki yasama yetkililerine bir mektup göndererek, Avrupa-İran mali mekanizmayı desteğinin yanı sıra, bu mali kanala yatırım yapmaya hazır olduğunu ilan etti.

Hollanda Dışişleri ve Ticaret Bakanları, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarının tanınmaması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği’nin (AB) İran’la ticaretini sürdürmesi gerektiğini belirttiler.

İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından kurlulcak INSTEX mekanizması, AB'ye ABD Doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak.