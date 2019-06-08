  1. Dünya
  2. Avrupa
8 Haziran 2019 - 12:53

Hollanda AB destekli mekanizma INSTEX'e yatırım yapmaya hazır

Hollanda AB destekli mekanizma INSTEX'e yatırım yapmaya hazır

Hollanda hükümeti, İran ve Avrupa arasında ticareti kolaylaştıracak mali mekanizma olan INSTEX'e yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İran ve Avrupa arasında ticareti kolaylaştıracak mali mekanizma INSTEX’in Alman yöneticisi Per Fischer’in Tahran ziyareti arifesinde Hollanda hükümeti bu mali kanalına yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hollanda hükümeti ülkedeki yasama yetkililerine bir mektup göndererek, Avrupa-İran mali mekanizmayı desteğinin yanı sıra, bu mali kanala yatırım yapmaya hazır olduğunu ilan etti.

Hollanda Dışişleri ve Ticaret Bakanları, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarının  tanınmaması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği’nin (AB) İran’la ticaretini sürdürmesi gerektiğini belirttiler.

İngiltere, Almanya ve Fransa tarafından kurlulcak INSTEX mekanizması, AB'ye ABD Doları kullanmadan İran ile doğrudan ticaret imkanı sağlayacak.

News Code 1879099
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler