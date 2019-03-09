Pakistan'ın teröre karşı kararlı mücadelesini bekliyoruz

Pakistan Başbakanı İmran Han, bugün akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi telefonla arayarak, bölgedeki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran’ın Pakistan’dan terörizme karşı kararlı mücadele beklediğini vurgulayan Ruhani, “Biz, eskiye dayanan dostluğumuzun terör örgütlerinin faaliyetleri etkisi altında kalmaması için çaba sarfetmeliyiz. Bu örgütlerin kimler tarafından finans ve silah desteği aldığını biliyoruz. Üçüncü bir ülkenin bu tür girişimlerle İran-Pakistan ilişkilerini zedelemesine izin vermemeliyiz” dedi.

Onlarca İranlı sınır muhafızının şehit düşmesine neden olan Haş-Zahidan yolundaki terör saldırısının İran halkı için çok üzüntü verici olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, “Şu ana kadar biz Pakistan topraklarında bulunan teröristlerin birçok saldırısına maruz kaldık. Dolayısıyla terörizme karşı Pakistan hükümeti ve ordusuyla işbirliği yapmaya hazırız. Teröristlerin Pakistan’daki varlıklarının devam etmesi iki ülkenin ilişkilerini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Hasan Ruhani, İran’ın İslamabad yönetimi ile işbirliği çerçevesinde teröristlere sert bir yanıt verebileceğini kaydederek, İran’ın Pakistan’la dostane ilişkilerinin sürdürülmesinden yana olduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı da bu görüşmede, “Hükümet ve ordumuz teröristleri yoketmek için tüm gücünü kullanarak, terör örgütlerinin Pakistan topraklarından komşu ülkelere ve özellikle de İran’a saldırmasına izin vermeycektir” ifadesini kullandı.

Haş-Zahidan terör saldırısında İranlı askerlerin şehit düşmesi nedeniyle başsağlığı diyen İmran Han, “Teröristlerin sığınaklarına çok yakın olmuşuz. Yakın zamanda teröristlerle ilgili İran’a iyi haberler verilecek” dedi.

İmran Han, Tahran-İslamabad ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Umarım yakın zamanda Tahran’ı ziyaret ederim” diye konuştu.