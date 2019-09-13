Instagram İranlı yetkilinin hesabını dondurdu!

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai’nin Instagram hesabı paylaştığı bir yazı yüzünden donduruldu.

Rızai’nin hesabının askıya alınmasına sebep olan mesajı ise şu şekilde:

“Bir sene önce Kök Hücre Anabilim Dalı’nda eğitimini sürdürmek için ABD’ye gittikten sonra tutuklanan ve dünyanın en iyi bilim adamlarından olan Dr. Mesud Süleymani’nin muhterem validesi evlat acısı nedeniyle vefat etti.

Dün İranlı nükleer bilim adamları terörle katlettiler. Bugün ise bilim adamlarımızı hapse atıyorlar. Ancak İran halkı ile gençler, ülkenin ilerlemesinin önünü açacaktır.”

Instagram daha önce de Muhsin Rızai'nin hesabını geçici olarak dondurmuştu.