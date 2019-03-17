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17 Mart 2019 - 20:30

Afganistan'da Taliban saldırısı: 22 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 22 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesinde bulunan polis karakoluna saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Kaysar'ın Erkelil bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma yaşandığını belirtti.

Çatışmada 22 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, 20 militanın da yaralandığını söyledi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Kerim Yuriş de çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü aktararak, bölgeye çok sayıda destek gücü gönderildiğini açıkladı.

Taliban ise, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin esir alındığı öne sürdü.

Kaynak: AA

News Code 1877415

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