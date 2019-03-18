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18 Mart 2019 - 11:04

Yemen ordusundan Suudilere karşı füzeli saldırı

Yemen ordusundan Suudilere karşı füzeli saldırı

Yemen güçleri Suudilerin “Necran”daki mevzilerini üç “Zelzal-1” balistik füzeyle hedef aldı.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu Suudilere karşı art arda operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Buna göre, Yemen ordusuyla gönüllü halk komiteleri yeni bir operasyon düzenleyerek, Suudilerin Necran’daki mevzilerini 3 adet “Zelzal-1” balistik füzeyle hedef aldı.

Söz konusu operasyon sırasında Suudilerin Necran’daki Al-Sadis üssünün hedef alındığı belirtildi.

Geçen gün de Suudilerin Necran’daki mevzileri Yemen kuvvetleri tarafından 5 adet "Zelzal-1" balistik füzeyle hedef alınmıştı.

News Code 1877423
Ruya FEREYDUNI

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