Yemen ordusu güçlerince üç Suudi askeri öldürüldü

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusuyla gönüllü halk komiteleri Suudilere karşı art arda operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, Yemen ordusu Taiz vilayetine bağlı al-Vaziya bölgesinde Suudilere yönelik yeni operasyon düzenledi.

Arap medyası söz söz konusu operasyon sırasında Suudi askerleri taşıyan bir askeri aracın hedef alındığını aktardı.

Yemenli kuvvetler tarafından yapılan bu operasyon sonucu üç Suudi askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.