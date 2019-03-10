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10 Mart 2019 - 09:47

Yemen ordusundan Suudilere karşı geniş çaplı operasyon

Yemen ordusundan Suudilere karşı geniş çaplı operasyon

Yemen ordusu "al-Jawf" vilayetinde yeni bir operasyon düzenleyerek, çok sayıda Suudi askeri etkisiz hale getirdi.

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu savaşın çeşitli cephelerinde Suudilere karşı operasyon düzenlemeye devam ediyor.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, Yemenli kuvvetler "al-Jawf" vilayetinde konuşlanan Suudilere karşı yeni operasyon düzenledi.

Arap medyası söz konusu operasyonun "al-Jawf" vilayetine bağlı "Macmeul Mutun" bölgesinde gerçekleştiğini aktardı.

Yemen ordusu ve gönüllü halk komiteleri tarafından yapılan bu operasyon sırasında çok sayıda Suudi asker etkisiz hale geldi.

News Code 1877240
Ruya FEREYDUNI

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