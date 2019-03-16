Yemen'den Suudi Koalisyonu'na gözdağı

Al Mayadin kanalında yer alan habere göre, Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin aynı zamanda onlarca balistik füze kullanma yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

Yemen güçlerinin Batı Şeria’da gerekli operasyon düzenlemek için hazırlıklı olduğunu aktaran Yahya Seri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemen silahlı kuvvetleri işgal altındaki toprakları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Kuvvetlerimiz askeri açıdan 4 yıl öncesine kıyasla daha iyi durumdadır."

Yemen’i hava, kara ve denizden kuşatan Suudiler binlerce Yemenli’nin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Savaşın başladığı günlerden itibaren ülkede kıtlık ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi birçok soruna da yol açılmıştır.