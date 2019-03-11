Yemen ordusu Suudilere ait bir askeri üssü hedef aldı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen ordusu savaş cephesinin çeşitli alanlarında Suudilere karşı operasyon yapmaya devam ediyor.

Bu yönde edinilen bilgiye göre, Yemen kuvvetleri Suudilerin mevzilerine karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Yemen medyası, Suudilerin “Cebel al-Nar” cephesinde bulunan “al-Mustahdis” askeri üssünün ülkenin kuvvetleri tarafından "Zelzal-1" balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Bunlara ilave olarak Yemen kuvvetleri Suudilerin Cebel al-Nar'daki mevzilerini havan mermisiyle hedef almıştır