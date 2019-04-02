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2 Nisan 2019 - 09:50

Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'deki seçimlerin başarılı geçmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Hasan Ruhani, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımladı.

TRT'ye göre, Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki belediye seçimlerinin ülke genelinde coşkulu ve başarılı geçmesi nedeniyle zat-ı alinizi ve Türkiye halkı ile hükümetini tebrik ediyorum. Seçimler, halkın kendi kaderini tayin etmesinin ve demokrasinin hakimiyetinin bir nişanesidir. Dost ve kardeş Türkiye halkı için yüce Allah'tan başarı ve mutluluk diliyorum."

News Code 1877650
Azar MAHDAVAN

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