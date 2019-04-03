Devrim Lideri’nden 'sel riskini azaltma' tavsiyesi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın genelinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketini konu alan özel oturuma iştirak etti.

Ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili sorumlu yetkililerden bilgi alan Devrim Lideri, “Sel mağdurlarına yapılan hizmetler, farklı kurumların koordinasyonu ve halkın seferberlik ve yardım coşkusu takdire şayandır, ancak etkilenen kişilerin sorunları çözülene kadar alınan tüm kararlar ve önlemler dikkatlice izlenmeli ve sürdürülmelidir.” dedi.

“Üst düzey yetkililer ve askeri komutanların selden etkilenen bölgelerde hazır buluması ise dikkat çekici bir konuydu.” ifadesini kullanan Devrim Lideri, ön tedirlerle büyük hasarlar ve zararların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Devrim Lideri, sözlerine şöyle devam etti: “Sel felaketi maddi hasarın yanı sıra, uzun sürede zihinsel ve psikolojik hasara da neden olabiliyor. Bunun için yapılacak tedbirler ve planlamalar yaraların mümkün olduğu kadar düşük olması yönünde olmalı.”

Devrim Lideri, "nehirlerin ve barajların temizlenmesi", "nehir havzasının korunması" ile "mera ve ormanların bakımı"nın sel riskini azaltma konusunda çok önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşların sel felaketi konusunda gerçekten yardımcı olduklarını belirten İslam Devrimi Lideri, “Yardım için halkın yaptığı seferberlik ruhu da mükemmel bir konuydu. İran halkı ve yetkililer arasında iyi bir işbirliği kuruldu.” değerlendirmeside bulundu.