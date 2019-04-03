Ruhani: Golan Tepeleri Suriye topraklarından ayrılamaz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra ülkenin bazı üst düzey yetkilileri ve Tahran’daki yabancı diplomatlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu görüşmede bir konuşma yaparak gündemdeki son gelişmlere dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, mübarek “Miraç Kandili” gününü kutlayarak, “İran halkı, Hz. Peygamber Efendimizin (sav) öğretilerine uyarak insanlık düşmanlarının karşısında dimdik durdu ve onlara boyun eğmedi.” dedi.

Son günlerde ülkede yaşanan sel felaketiyle mücadelede İran Sihahlı Kuvvetleri, devlet kurumları ve vatandaşlarının birliğini takdir eden Ruhani, "Bu olayda, İran Kızılayı’nın bağış hesap numaralarını kapatıp yurtdışındaki vatandaşların insani yardımlarının ülkeye ulaşmasını engelleyen düşmanlar rezil oldu.” ifadesini kullandı.

Ruhani, bu rezil kişilerin birkaç ay önce ABD’de meydana gelen sel hasarını hala telafi edemediğini belirterek, “Ancak İran'da, vatandaşlarımız yetkililerle birlikte selden etkilenen bölgeleri yeniden inşa edecek. Bunu herkes görecek.” açıklamasında bulundu.

Müslümanların İslam düşmanlarının Kudüs ve Golan Tepeleri’ne dair düzenlediği komplolarına karşı direnişlerinin İslam ümmeti için büyük bir başarı olduğunu ifade eden Ruhani, şunları kaydetti:

"Ne Kudüs işgalcilerin başkenti olur, ne de Golan Tepeleri Suriye topraklarından ayrılır.Müslüman milletleri işgalci Siyonist Rejim konusunda düşmana taviz veremez."

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının Peygamber Efendimizin (sav) öğretileri sayesinde tüm sorunların üstesinden geleceğini aktardı.