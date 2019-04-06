Suriye'de Trump'ın "Golan Tepeleri" kararı protesto edildi

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığı habere göre, ülke halkının ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ilişkin kararına tepkisi sürüyor.

Buna göre, Suriye’nin Kuneytire ilinde yer alan "Al-Baas" kentinin halkı, ABD Balkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’ni İsrail’in toprağı olarak tanıma kararına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Protestoya katılan göstericiler ABD karşıtı sloganlar atarak, İsrail askerlerinin Golan’dan çıkmaları gerektiğine vurgu yaptılar.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce işgal altındaki 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzalamıştı.