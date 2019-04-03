Zarif'ten Pompeo'nun iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin ülkede yaşanan sel felaketinde mağdur olanlara İran Kızılayıyoluyla yardım edeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Zarif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, selzedelere yardıma hazır olduklarını duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya tepki gösterdi.

"ABD ekonomik terörizm uyguladığını kabul etmelidir"

AA'nın haberine göre; ABD yaptırımları nedeniyle selzedelere ülke dışından yardım yapılamadığını belirten Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, İran Kızılayı'na para aktarma yoluyla Kızılhaç'a desteğe hazır olduğu haberi yalandır. İran Kızılayı'nın yasa dışı ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir yardım alamaması ise doğru haberdir. ABD ekonomik terörizm uyguladığını kabul etmelidir."