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4 Nisan 2019 - 14:37

Danimarka bankası Suudi Arabistan'a silah satan şirketlerden çekiliyor

Danimarka bankası Suudi Arabistan'a silah satan şirketlerden çekiliyor

Danimarka’nın en büyük bankası sahibi olduğu Danica Pension adlı emeklilik şirketi, Suudi Arabistan’a silah ve askeri mühimmat satan şirketlerdeki yatırımlarını sonlandıracak.

Danimarka’da yayın yapan İnformation gazetesinin haberine göre, Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın sahibi olduğu emeklilik şirketi Danica Pension, Suudi Arabistan’a silah ve askeri mühimmat satan şirketlerdeki hisselerini satacak.

 Amaç hükümetin yasağına destek olmak

AA'nın haberine göre, İnformation'a açıklamada bulunan Danske Bank Asset Management ve Danica Pension Yatırım Direktörü Anders Svennesen, haberi doğrularken, amaçlarının hükümetin yasağına destek olmak olduğunu söyledi.

Danimarka hükümeti, 22 Kasım 2018’de aldığı kararla, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeni ile Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almıştı.

News Code 1877701
Azar MAHDAVAN

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