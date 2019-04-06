ABD askerleri derhal Irak’tan çekilmeli

İslam Devrimi Lideri bu görüşmede İran ve Irak’ın dini, tarihi ve kültürel ortaklıklarına dikkati çekerek, “İran İslam Cumhuriyeti ve Irak arasındaki ilişkiler sırıf iki komşu ülkenin ilişkileri değildir. Çünkü İran devleti ve halkı Irak’ın kalkınması ve başarısını kendisi için de faydalı buluyor. Ama Amerikalılar iddialarının tam tersine demokrasiyi ve Irak’taki mevcut siyasi aktivistlerin faaliyetlerini kendi çıkarlarına aykırı olarak biliyorlar. Dolayısıyla Irak hükümeti ABD askerlerinin bir an önce Irak’tan çekilmesi için gereken şartları hazırlamalı. Çünkü Amerikalılar uzun süre her bir ülkede bulunduklarından sonra onları o ülkeden çıkartma sürecinde sorunlar yaşanmıştır” dedi.

Irak Başbakanı’nın kendi ülkesi ve bölgedeki meselelere yönelik doğru ve olumlu yaklaşımından dolayı şükralarını ileten Devrim Lideri, “Iraklı gençler IŞİD’e karşı mücadelede iyi ve övgüye layık bir sınavdan geçti. Olup bitenler tarihi bir olaydı” ifadelerinde bulundu.

IŞİD'in Irak'taki son kalıntıları konusunda uyarıda bulunan Ayetullah Hamanei, "Bu konuda dikkatli olunmalı. Çünkü eğer Irak halkı ve hükümeti bir an bile zaafiyet yaşarsa onlar cinayetlerini yeniden tekrar edecekler" dedi.

İslam Devrimi Lideri, Amerikalılar ve Suudilerin Irak konusunda söyledikleriyle niyetlerinin aynı olmadığını belirterek, “IŞİD’in Musul’u işgal ettiği dönemde Amerikalılar onlara para, silah ve teçhizat gönderiyordu. Şimdiyse Irak’ın yanında olduklarını iddia ediyorlar” diye konuştu.