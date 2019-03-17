İran Genelkurmay Başkanı Suriye'ye gitti

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri'nin Şam’da düzenlenecek olan İran-Suriye-Irak genelkurmay başkanları terörle mücadele konulu üçlü zirveye katılmak üzere bir askeri heyetin başkanlığında bu ülkeye gittiği bildirildi.

Tümgeneral Bakıri’nin Suriye ziyaretinin amacının üç ülke arasında askeri ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, terörizmle mücadele konusunda gerekli koordinasyonun sağlanması, bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak için son stratejilerin incelenmesi olduğu belirtildi.